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Kocaeli'de alışveriş merkezindeki yangın hasara yol açtı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yangına itfaiye müdahale etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yangına itfaiye müdahale etti.

Beylikbağı mahallesi Yenibağdat Caddesi'nde alışveriş merkezinde yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, alışveriş merkezinin yangın sistemince söndürüldü, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel

İtfaiye Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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