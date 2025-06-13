Kocaeli'de Alacak Meselesi Sebebiyle Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alacak nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ökden Orhan silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alacak nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ökden Orhan, kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeş ile A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.B. ve A.B. savcılıkça serbest bırakılırken, İ.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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