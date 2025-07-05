Kocaeli'de Alacak Meselesi Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Alacak Meselesi Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alacak meselesi nedeniyle iki kişiyi öldüren İzzet K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak meselesi nedeniyle Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu'nu (30) tabancayla ateş ederek öldüren İzzet K., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İzzet K., savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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