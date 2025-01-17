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Kocaeli'de Akaryakıt Terminalinde Patlama: 4 Yaralı

Kocaeli'de Akaryakıt Terminalinde Patlama: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlama sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı.

Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait terminalde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlamada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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