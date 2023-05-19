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Kocaeli'de akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden Kevser A. idaresindeki 41 ANL 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kevser A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

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