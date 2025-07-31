Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 5 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. F.Ö. ile E.Ç. arasında akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.Ç., bıçakla F.Ö'yü yaraladıktan sonra evine kaçtı. F.Ö.'de yaralı olduğu halde araçla E.Ç.'nin evine gelerek tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç., A.Ç., Y.E. ve B.G. yaralandı. Olay yerinden kaçan F.Ö., hastaneye giderken, diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 4 yaralıya hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),