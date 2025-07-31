Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. E.Ç, olay sonrası tüfekle F.Ö'ye ateş açtı ve olay yerinde üç kişi daha yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akaryakıt istasyonunda başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, F.Ö. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç, bıçakla F.Ö'yü yaraladı.

E.Ç, olayın ardından yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Güneş Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra otomobille E.Ç'nin evine gelen F.Ö, tüfekle E.Ç'ye ateş etti.

Başından yaralanan E.Ç'nin yanı sıra olay yerinde bulunan B.G, A.Ç. ve Y.E. de tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan F.Ö. de gittiği Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.