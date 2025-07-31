Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akaryakıt istasyonunda başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, F.Ö. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç, bıçakla F.Ö'yü yaraladı.

E.Ç, olayın ardından yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Güneş Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra otomobille E.Ç'nin evine gelen F.Ö, tüfekle E.Ç'ye ateş etti.

Başından yaralanan E.Ç'nin yanı sıra olay yerinde bulunan B.G, A.Ç. ve Y.E. de tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan F.Ö. de gittiği Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.