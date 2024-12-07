Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt alımı sırasında müşteri ile çalışan arasında tartışma çıktı.

Tartışma, diğer çalışanlar ile tarafların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü bahçe orağıyla olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.