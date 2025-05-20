Kocaeli'de Ahşap Palet Deposunda Yangın

Kocaeli'de Ahşap Palet Deposunda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ahşap palet deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ahşap palet deposunun açık alanında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 02.00'de Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerindeki ahşap palet deposunun açık alanında yangın çıktı. Yüzlerce ahşap paletin bulunduğu açık alandan yayılan duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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