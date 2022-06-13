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Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

AA - Kadir Yıldız - Güncel
Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı.

Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.

Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

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