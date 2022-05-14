Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
AA - Esmer Geçal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde evinin yanındaki ağaçta kedisinin mahsur kaldığını fark eden Filiz Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.
Yılmaz, evinin açık penceresinden çıkarak ağaca tırmanan kedisini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istediğini söyledi.
AA / Esmer Geçal - Güncel