Kocaeli'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'de ağaçlık bölgede yangın (2)
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları ve yanan alan dronla görüntülendi. Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi aldı.
Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel