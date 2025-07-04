Kocaeli'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de ağaçlık bölgede yangın (2)

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları ve yanan alan dronla görüntülendi. Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi aldı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.