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Kocaeli'de ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

D-130 kara yolu Atatürk Bulvarı'nın Yalova istikametinde makas atarak ilerlediği öne sürülen F.E. idaresindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın ön kısmı yaya üst geçidine, arka kısmı ise ilçe belediye binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada sürücü F.E. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Atatürk Bulvarı Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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