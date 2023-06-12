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Kocaeli'de ağaca çarpan motosikletin sürücü yaralandı

Kocaeli'de ağaca çarpan motosikletin sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücü yaralandı.

Gaziler Mahallesi'ndeki mesire alanında ilerleyen İhsan Ç. yönetimindeki 16 AUF 037 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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