Kocaeli'de Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kandıra ilçesinde bahçesinde ağaç kesen 65 yaşındaki Hasan Eriş, kesim sonrası devrilen ağaç altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde Hasan Eriş (65), bahçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ferizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağaç Hasan Eriş'in üzerine devrildi. Eriş'in, ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Eriş, ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Eriş, yaşamını yitirdi.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel