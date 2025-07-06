Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erdem U. (29) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
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