Kocaeli'de afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi

AA - Hande Durmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi

UlaşımPark AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

UlaşımPark AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark Genel Müdürlüğünde düzenlenen tatbikata, itfaiye, hasta nakil ve ambulans birimleri de destek verdi.

Tatbikatta senaryo gereği, AFAD tarafından alınan bilgiye göre 6.4 şiddetinde deprem olduğu ihbarı alındı.

Bunun üzerine çalışanlar, "çök-kapan-tutun" kuralını uyguladı.

Depremin ardından toplama alanında yapılan yoklamada bir kişinin eksik olduğu fark edildi.

Bu sırada depo sahasına giren tramvayın raydan çıkması sonucu bir kişi tramvayın altında kaldı.

Ambulans ve itfaiye ekipleri aranarak acil yardım talep edildi.

Olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri, müdahalede bulundu.

Deprem nedeniyle bina içerisinde baygınlık geçiren kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise raydan çıkan tramvaya müdahale ederek tekrar rayına aldı.

Tramvayın altında kalan çalışan ise kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Oluşturulan acil durum kriz merkezinde, ilgili kişilerin yönlendirilmesi, yapılacak kontroller, 112 ile iletişim kurulması gibi görevler yürütüldü.

Ayrıca binada bulunan su, elektrik ve gaz vanalarının kapanması için ekip yönlendirildi.

Tatbikat, kontrollerin yapılmasının ardından sona erdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Hande Durmuş - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title