Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Adliyedeki İşlemleri Yapma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, mali suçların engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, adliyedeki işlemleri yapma vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamulaştırma davaları devam eden 2 kişiyi, tanıdıkları vasıtasıyla "adliyedeki işlemleri yapma" vaadiyle 1 milyon 600 bin lira dolandırdıkları belirlenen İ.M. ile S.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title