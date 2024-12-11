Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu

Kocaeli'de 'Adana Lezzet Buluşmaları' Etkinliği Başladı

Kocaeli'de 'Adana Lezzet Buluşmaları' Etkinliği Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 'Adana Lezzet Buluşmaları' etkinliği, Adana'nın yöresel lezzetlerini tanıtmak amacı ile 60 stantla ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılışta 141 metre uzunluğundaki 'Adana döneri' ikram edildi ve çeşitli etkinlikler ile kebap yeme yarışması yapılacağı duyuruldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Adana'nın yöresel lezzetlerinin sunulduğu "Adana Lezzet Buluşmaları" etkinliği başladı.

Sanayi Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesinde düzenlenen etkinlik alanında kebap, şırdan, içli köfte, cezerye ve diğer Adana lezzetlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

Açılış programında ziyaretçilere, Adana ve Kocaeli'nin plaka kodlarının yan yana gelmesinden esinlenerek hazırlanan 141 metre uzunluğundaki "Adana döneri" ikram edildi. Yan yana kurulan masaların üzerine serilen lavaşlarla yapılan döner, ziyaretçilere dağıtıldı.

Adana Lezzet Buluşmaları Koordinatörü Cem Özçelik, gazetecilere, alanda açtıkları 60 stantta Adana'nın tüm lezzetlerini Kocaelililerle buluşturduklarını söyledi.

Organizasyon kapsamında kebap yeme yarışması ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini anlatan Özçelik, "Biz Adana'yı buraya getirdik. Geçen hafta Ankara'daydık, bu hafta İzmit'teyiz. Bütün Kocaeli halkını buraya bekliyoruz." diye konuştu.

"Adana sokaklarında geziyormuş gibi hissettim"

Ziyaretçilerden Bilgehan Yüksel ise aslen Adanalı olduğunu ve 5 yıldır Kocaeli'de yaşadığını anlatarak, özlediği lezzetlerin ayağına gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kendisini adeta Adana'da hissettiğini söyleyen Yüksel, "Arabayı park ettikten sonra buraya gelirken Adana'da sokaklarda geziyormuşum gibi hissettim. O kebabın kokusu buram buram burnuma bile geldi." ifadelerini kullandı.

Karamürsel ilçesinden gelen Rüveyda Özdemir ise oldukça keyif aldıkları etkinlikte kebap yiyeceklerini ifade etti.

"Adana Lezzet Buluşmaları" etkinliği 15 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
img

Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia
img

Prof. Dr. Rasim Dönmez: Suriye'den Türkiye'ye bir göç olacak!
img

Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Oğuz Aydın neden yok (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Fenerbahçe Athletic Bilbao CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sahipsizler CANLI izle! 11 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Annem Ankara 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Annem Ankara CANLI izle! 11 Aralık Annem Ankara 4. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.