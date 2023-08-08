Kocaeli'de 98 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 98 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Kocaeli'de güvenlik güçleri yaptığı operasyon ve uygulamada 98 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo 5 gram skunk, 2 kilo 410 gram esrar ve 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı 74 operasyon ve uygulamalarda 98 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 73'ü serbest, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 654 gram metamfetamin, 531 gram sentetik kannabinoid(bonzai), 2 kilo 410 gram esrar, 7 gram eroin, 10 kilo 5 gram skunk, 99 extacy, 53 sentetik ecza, 8 captagon, 16 uyuşturucu hap, 292 kök kenevir bitkisi, 14 bin 535 TL, tüfek, 4 tabanca ve 25 fişek ele geçirildi. - KOCAELİ