Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi

Kocaeli'de bu ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 370 kilogram tütün, 685 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 228 bin 757 dolu makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bu ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 370 kilogram tütün, 685 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 228 bin 757 dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu kentte 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 370 kilogram tütün, 685 bin boş makaron, 228 bin 757 dolu makaron ve 12 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title