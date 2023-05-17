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Kocaeli'de 9 Kilo 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de 9 Kilo 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'de durdurulan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de durdurulan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada zulalanmış vaziyette 7 kilo 900 gram skunk ile bin 600 gram toz esrar olmak üzere toplam 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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