Kocaeli'de 860 Bin Liralık Hırsızlık: 3 Tutuklama

Kocaeli'de 860 Bin Liralık Hırsızlık: 3 Tutuklama
Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde 4 evden 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde Çayırova'da 2 ve Gölcük'te 2 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen D.K., S.K., N.A., H.K., M.K. ve D.Y., Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden S.K., D.K. ve N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
