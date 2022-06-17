Kocaeli'de 83 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 83 kişi ülkelerine gönderildi. Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 83 kişi ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve bölge illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 83 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklu 9 kişi 14 Haziran'da, 74 kişi ise 16 Haziran'da sınır dışı edildi. AA / Şengül Azbay - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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