Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı.

Leyla Atakan Caddesi'nde dün özel halk otobüsünün çarpması sonucu Ömer Koç'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şoför A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ömer Koç için TOKİ Hazreti Ömer Camisi'nde tören düzenlendi.

Koç'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, anne Gülay ve baba İlker Koç, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ile çocuğun akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Baba İlker Koç, Ömer'in 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, "Eski fotoğrafları kaldı, telefondaki fotoğrafları kaldı. Çocuğumun yüzünü göremedim, öyle gönderiyorum." dedi.

Anne Gülay Koç ise "Arada bir ablaları götürüyordu okula. Olan oldu, giden gitti." ifadelerini kullandı.

Olay

Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan durakta dün halk otobüsünden inen Ömer Koç'a (8), yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Y'nin kullandığı özel halk otobüsü çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan halk otobüsü şoförü A.Y. polis ekiplerince yakalanmıştı.