Kocaeli'de 8 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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Kocaeli'de bir iş yerinde 8 ton 250 kilogram sahte deterjan bulundu.
Kocaeli'de bir iş yerinde 8 ton 250 kilogram sahte deterjan bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların ambalajlarına doldurulmuş 8 ton 250 kilogram deterjan ele geçirildi.
Sahte ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel