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Kocaeli'de 8 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

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Kocaeli'de 8 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli'de bir iş yerinde 8 ton 250 kilogram sahte deterjan bulundu.

Kocaeli'de bir iş yerinde 8 ton 250 kilogram sahte deterjan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların ambalajlarına doldurulmuş 8 ton 250 kilogram deterjan ele geçirildi.

Sahte ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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