Son dakika haber: 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın nedeniyle hasar oluştu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın nedeniyle hasar oluştu. Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar binayı boşalttı, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı. AA / Sefa Tetik - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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