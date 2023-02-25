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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, A.A. ve A.N. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, A.N. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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