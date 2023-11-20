Kocaeli'de 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de hakkında 75 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 75 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında kentte olduğu belirlenen, hakkında 3 kez "kasten öldürme" suçundan 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Z.Y. (59), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel