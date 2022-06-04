Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 75 kaçak göçmen yakalandı; 2 şüpheli gözaltına alındı. KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 75 kaçak göçmen yakalandı; 2 şüpheli gözaltına alındı. Diliskelesi Mahallesi'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta kontrol yapan ekipler, 75 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler sınır dışı işlemleri için Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sürücü ile yanındaki kişi, 'göçmen kaçakçılığı' iddiasıyla gözaltına alındı.Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel Güncel Haberler

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