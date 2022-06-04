Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçta 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü ve beraberindeki kişi, "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek. AA / Kadir Yıldız - Güncel Dilovası Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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