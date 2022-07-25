Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 75 yabancı uyruklu yakalandı. Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 75 yabancı uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bölge illerinde ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 75 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. AA / Şengül Azbay - Güncel Güncel Haberler

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