Kocaeli'de 72 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında güvenlik güçleri tarafından yakalanan 72 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 72 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Kocaeli ve bölge illerinde 72 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.