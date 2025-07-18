Kocaeli'de 7 Yıl 9 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.F. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.F'yi (46) ilçede düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.