Kocaeli'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.İ, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.İ'yi (30) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.