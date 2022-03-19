Kocaeli'de 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu.
Araçta 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Kadir Yıldız - Güncel