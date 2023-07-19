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Kocaeli'de 7 kilo 730 gram esrar ele geçirildi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 7 kilo 730 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 7 kilo 730 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 7 kilo 730 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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