Haberler

Kocaeli'de 7 Katlı Bina Yıkıldı: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de 7 Katlı Bina Yıkıldı: İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yıkılan 7 katlı binanın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, hala anne ve babayı kurtarmaya çalışıyor. Yıkım anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede 9 saati aşkın süredir çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, 7 katlı binanın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, binanın saat 07.00 sıralarında caddeye doğru yıkılması, yıkılırken elektrik kablolarını koparması nedeniyle parlamanın yaşanması, enkazdan çıkan beyaz toz bulutunun etrafa yayılması ve çevredeki insanların olay yerinde toplanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.