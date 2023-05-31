Kocaeli'de 7,5 Ton Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda depo içerisinde 7,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Derince ilçesinde bandrolsüz nargile tütünlerinin bulunduğunun tespit edildiği depoya baskın düzenlendi. Polis ekipleri tarafından depoda yapılan aramada her biri 500 gram olan 11 bin 100 paket halinde 5 ton 550 kilo bandrolsüz nargile tütünü, her biri paketi 50 gram olan 39 bin paket olan 1 ton 950 kilo olmak üzere toplamda 7,5 top bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Öte yandan, olayla ilgili deponun sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)