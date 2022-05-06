Kocaeli'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 62 düzensiz göçmen yakalandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 48'i Bangladeş, 8'i Afganistan, 1'i Pakistan, 1'i İran ve 4'ü Yemen uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Şahin Oktay - Güncel