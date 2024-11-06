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Kocaeli'de 60 Milyon TL'lik Sahte Fatura Operasyonu: 57 Gözaltı

Kocaeli'de 60 Milyon TL'lik Sahte Fatura Operasyonu: 57 Gözaltı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sahte fiş ve fatura düzenleyen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 10 bin sahte fatura ile fatura düzenleme cihazları ele geçirildi.

KOCAELİ'de sahte fiş ve fatura düzenleyip, 60 milyon TL'lik haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte fiş ve fatura düzenleyip, vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 57 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda fatura düzenlenen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ve sahte faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi. Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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