Kocaeli'de 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de 'kardeşi kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç., Gölcük'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kardeşi kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç'yi (30) Gölcük'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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