Kocaeli'de 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de 'kardeşi kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç., Gölcük'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kardeşi kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç'yi (30) Gölcük'te düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel