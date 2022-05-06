Kocaeli'de "6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı" kutlandı - Haberler

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Kocaeli'de "6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı" kutlandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de '6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı' kutlandı

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı" etkinlikleri düzenlendi.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı" etkinlikleri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seka Park'taki Balkan Kültür Evinde, Balkanlardaki Hıdırellez geleneklerinden olan bakır gömme ritüeliyle başlayan etkinliklerde, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Makedonya ve Sancak'tan gelen folklor ekipleri gösteri sundu.

Etkinlikler kapsamında Derince Yörükler bölgesinde koyun sağıldı ve yoğurt mayalandı.

Ardından Seka Park'a gelenler Balkan türküleriyle eğlendi.

BAL-TÜRK Genel Başkanı Günay Uzun, yaptığı konuşmada, etkinliğin kültürel anlamda önem taşıdığını belirterek, "İnsanların dileklerinin gerçeğe döndüğüne inandığı bir gün olduğu için biz de onların inançlarına vesile olmak istedik. Hem eğlenmek hem de bu kültürü canlı tutmak için yaptığımız bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez, Türk, Güncel, Haberler

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