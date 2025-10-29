Kocaeli'de 6 Katlı Bina Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkazda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel