Kocaeli'de 6 Katlı Bina Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkazda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.

