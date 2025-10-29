Kocaeli'de 6 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

(ANKARA) - Kocaeli Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından enkazda arama kurtarma çalışması başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Gebze'de 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 7 kişi için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kötü bir haber almamak umuduyla; dualarımız enkaz altındakilerle ve görev yapan ekiplerle" ifadelerine yer verdi.