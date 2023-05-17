Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 6 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.?????
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel