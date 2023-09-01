Kocaeli'de 574 Kişi Gözaltına Alındı, Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 574 kişi gözaltına alındı, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde, para ve silah da ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 574 kişi gözaltına alındı, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son ayda yaptığı 450 uygulama ve operasyonda 574 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 495'i serbest bırakıldı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 54'ü tutuklandı, 2'si ise adliyeye sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı, 10 kilo 53 gram esrar, 3 kilo 279 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 117 gram metamfetamin, 10 kilo 969 gram skunk, 67 gram eroin, 152 ecstasy, 264 sentetik ecza, 20 uyuşturucu hap, 998 kök kenevir bitkisi, 66 bin 710 TL, 3 tabanca, 2 tüfek, 38 fişek, 7 terazi ele geçirildi. - KOCAELİ