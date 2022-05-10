Kocaeli'de 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 500 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir depoda arama yapıldı.

Ekipler, 25 kolide 5 litrelik bidonlarda etiket ve karekod olmayan 500 litre etil alkol ele geçirdi.

Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.