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Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk apartman penceresinden düştü

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Can T. (5) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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