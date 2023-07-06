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Kocaeli'de 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli'de 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda metamfetamin, ruhsatsız tabanca, fişek ve kesici aletler ele geçirildi.

Kocaeli'de, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve yağma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü S.Y'nin tehdit ve yağmaya uğradığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Olayla ilgili S.Ş, M.E, E.D, E.A, K.Ç, E.S. ve E.K. gözaltına alındı, operasyonlarda bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 fişek ve 3 kesici alet ve olayda kullanıldığı belirlenen 1 sopa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.Ş, M.E, E.A, K.Ç. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.D. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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